料理も上手で、掃除も完璧な夫。妻は何も役割を与えてはもらえませんでした。苦しい生活から救い出してくれた夫に感謝したくても、何もお返しができず、夫を支えることもできない日々。妻はこの家で…自分のすべきことがわからなくなっていったのです。＞＞【まんが】籠の中の鳥