東京電力は、新潟県にある柏崎刈羽原発6号機を、21日午後7時2分に再稼働しました。東京電力は21日、原子力規制委員会から原子炉を起動する承認を得たことから、新潟県にある柏崎刈羽原発6号機を午後7時2分に原子炉の出力を調整する制御棒を引き抜き、再稼働しました。その後、核分裂反応が連続的に起きる「臨界」には、午後8時28分に達したということです。福島第一原発の事故を起こした東京電力が、原発を動かすことには反対の声