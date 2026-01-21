昨シーズンの明治安田J3リーグで3位に入りながら、J2昇格プレーオフ決勝でテゲバジャーロ宮崎に敗れてJ2入りを逃したFC大阪が21日、大阪市天王寺区のホテルで新体制発表会見を開いた。J3優秀選手に選ばれたGK山本透衣（FC今治へ移籍）や、チームトップの8アシストを記録したFW澤崎凌大（松本山雅FCへ移籍）ら18人が抜けたものの、MF吉田源太郎（ジェフユナイテッド千葉から期限付き移籍）やMF森村俊太（水戸ホーリーホックから