現地１月20日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第７節で、パリ・サンジェルマンは守田英正が所属するスポルティングと対戦。74分に先制点を献上し、５分後にフビチャ・クバラツヘリアが同点弾を奪取したが、90分に勝ち越しを許して１−２で敗れた。フランス大手紙『レキップ』によれば、試合後にパリSGのルイス・エンリケ監督は「これがサッカーだ。私にとっては、今シーズン最高のアウェーゲームだった