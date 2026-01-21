21日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比280円安の5万2550円と急落。日経平均株価の現物終値5万2774.64円に対しては224.64円安。出来高は3219枚となっている。 TOPIX先物期近は3589.5ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.2ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52550