Snow Manのメンバーが21日、POP-UPイベントの記者発表に登場。海外ドラマの撮影に専念する目黒蓮さん（28）と決起集会を行ったことを明かしました。Snow Manのメンバーが登場したのは『Snow Man 1st POP-UP』の東京開催記念プレスイベントです。イベントには、撮影のため欠席した目黒さんを除く、Snow Manのメンバー8人が出席しました。■5周年イヤーを振り返って深澤「本当に感謝」イベントが行われた21日は、Snow Manのデビュー5