山下智久さん（40）が、10月から大泉洋さん主演で放送される連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演することが発表されました。ドラマは、お正月の風物詩『箱根駅伝』を選手側とテレビ局側、2つの視点で描いた感動の物語です。山下さんは、元箱根駅伝の出場選手で、母校の陸上競技部に就任する新監督を演じます。出演オファーを受けた時の心境について山下さんは、「ただただ光栄ですよね。自分も、そこまでがっつりスポーツの世界