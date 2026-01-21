1月21日、アイドルグループのAぇ！groupが主演の映画『おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？』が6月に公開される動きがあることが報じられた。元Aぇ！groupのメンバーの草間リチャード敬太の逮捕で延期していた同映画。公開に向けた動きにファンへの安堵が広がっている。「実写化の『おそ松さん』は、2022年3月に第一弾として公開され、当時はSnow Manが主演を務めました。その後、Aぇ！groupと関西ジュニアの西村拓哉が主演を