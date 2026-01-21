Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。プラモや3Dプリントなどのクラフト系趣味。バリ取りや面の整形、ディティールアップなど手仕事では面倒な部分も多いですよね。そんな作業を快適にする電動工具もたくさんありますが、今回試させてもらった「PENDORAカッター」が便利だったので皆さんにもご紹介します。高周波振動で硬い素材もスー