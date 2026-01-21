参政党は２１日、衆院選（２７日公示、２月８日投開票）の第６次公認候補者を発表し、マルチタレントの大奈（だいな）氏を京都６区で公認した。神谷宗幣代表は衆院選で１６０人超の候補者擁立を宣言し、大奈氏が名前を連ねた。大奈氏は参政党幹事長を務める安藤裕参院議員と漫才コンビ「赤字黒字」を結成し、ネットや街頭で消費税やインボイス廃止を訴えてきた。宇治出身で京都６区は地元となる。この日、更新された安藤氏の