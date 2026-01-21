ソニー・クリエイティブプロダクツは、東京テアトルの配給を通じ、2026年3月27日より全国の劇場に提供する劇場版最新作『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』の主題歌ゲストおよび声のゲストを発表しました。今回の主題歌は、女優の木村佳乃が担当し、声のゲストにはタレントのイモトアヤコが決定しました。実力派女優と人気タレントの起用により、音楽と冒険にあふれる最新作を華やかに彩ります。&