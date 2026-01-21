お食事処「濱の四季」にて、小浜の伝統食「若狭おばま醤油干し」を使用した新メニュー「鯖濱丼」と「穴子濱丼」の販売が開始されました。「鯖」と「穴子」それぞれの醤油干しと、同店一番人気の海鮮丼を組み合わせた、小浜の食文化を堪能できる丼メニュー。合わせて、冬季限定の「若狭牡蠣」を使用したメニューも楽しめます。 濱の四季「鯖濱丼」「穴子濱丼」 販売開始日：2026年1月10日(土)販売店舗：お食事処「