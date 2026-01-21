道内各地の道の駅自慢のグルメを一堂に集めたイベント「道の駅フェス in SAPPORO」を開催中。寒い冬にもホットな魅力を届ける企画です。 道の駅フェス in SAPPORO  開催期間（大丸札幌店）：2026年1月21日(水)〜1月27日(火)開催期間（さっぽろ東急百貨店）：2026年1月21日(水)〜1月28日(水)開催場所：大丸札幌店 地下1階 ほっぺタウン 催事場 ／ さっぽろ東急百貨店 地下1階 北口特設会場 北海道内には全国最