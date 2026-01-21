◆若駒Ｓ・リステッド（１月２４日、京都競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝１月２１日、栗東トレセン好調厩舎の勢いが不気味だ。昨年の全国リーディングに輝き、先週の日経新春杯をゲルチュタールで制した杉山晴厩舎が送り出すのがダークマルス（牡３歳、父エピファネイア）。この日は坂路でドンテスタマスター（３歳未勝利）を５馬身半追走して、５４秒０―１２秒５で併入に持ち込んだ。「前に馬を置いて、折り合うのか