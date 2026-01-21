タレントでモデルのpeco（30）が21日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。長男が通うインターナショナルスクールでPTAに立候補したものの、想定外の苦労に見舞われたことを明かした。この日は、「受験勉強を頑張った女VS逃げ回った女」をテーマにトークを展開。自身は勉強が得意ではないというpecoだが、インターナショナルスクールに通う長男のために「頑張ろうと思ってPTAに立候補したんです」