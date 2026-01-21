◇大相撲初場所１１日目（２１日、東京・両国国技館）西前頭１２枚目・阿炎が東同１４枚目・獅司との２敗対決を制し、首位タイを守った。立ち合い変化から突き落とし、２０２２年九州場所以来２度目の優勝へ、なりふり構わず白星をつかんだ。新大関・安青錦は西前頭３枚目・伯乃富士を下手投げで退け、西前頭４枚目・熱海富士は西同７枚目・藤ノ川を送り出して２敗をキープ。トップの３人を横綱・豊昇龍、関脇・霧島、平幕・獅司