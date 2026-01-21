受刑者の選挙権を認めない法律の規定が憲法に違反するかが争われた裁判について、最高裁は21日、15人の裁判官全員で構成される大法廷で審理することを決めました。この裁判は、詐欺の罪で懲役7年の実刑判決が確定し、服役していた男性が、受刑者の選挙権を認めない公職選挙法の規定は憲法に違反するとして、国に損害賠償などを求めたものです。1審の東京地裁は2023年、憲法に違反しない＝「合憲」との判断を示して男性の訴えを退け