受刑者の選挙での投票を一律に制限している公職選挙法の規定が、選挙権を保障した憲法に違反するかが争われた訴訟で、最高裁第１小法廷（安浪亮介裁判長）は２１日、審理を１５人の裁判官全員による大法廷（裁判長・今崎幸彦長官）に回付した。大法廷が初の憲法判断を示すとみられる。１審・東京地裁や２審・東京高裁の判決などによると、原告の男性（３９）は２０１９年１２月に詐欺罪で懲役７年が確定し、服役。禁錮以上の刑