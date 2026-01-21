俳優の河内大和、久保田悠来、小久保寿人が、篠原涼子主演の日本テレビ系連続ドラマ「パンチドランク・ウーマン―脱獄まであと××日―」（日曜・後１０時半）で拘置所にはびこる教団の教祖＆信者役を演じている。拘置所を舞台にした同作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。拘置所には、死刑が確定しても影響力を失わない元教祖を始め、他にも教団関係者が収容されている。河内は教団「廻の光」の元教祖で、死