カナダのカーニー首相は20日、スイスで行われているダボス会議で演説し、大国に従う事で安全が買える時代は終わったと指摘。中堅国が協力し、新しい秩序を構築する必要性を訴えました。■カナダ・カーニー首相世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）での演説全文「原則と現実 − カナダの進む道」カナダ、そして世界が転換点を迎えているいま、皆様と共にここにいることは、光栄であると同時に私の責務でもあります。本日私は、