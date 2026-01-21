金沢競馬は、2025年度の年度代表馬、最優秀馬および成績優秀者を発表した。年度代表馬には、エムティジークが選出された。エムティジークは8戦5勝の成績を挙げ、石川テレビ杯、ネクストスター金沢、金沢ヤングチャンピオンと重賞3勝を含む活躍を見せた。収得賞金は2122万8000円で、同年度の金沢競馬において最上位となり、安定した戦績が高く評価された。なお、同馬は最優秀2歳馬にも選ばれている。【地方競馬】JBCは金沢開催