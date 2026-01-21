IFHA（国際競馬統括機関連盟）が発表した「世界のトップ100G1レース」において、2025年の東京大賞典（G1）が92位タイにランクインした。東京大賞典が同ランキングでトップ100入りするのは3年連続となる。東京大賞典は、ダート競馬の一年の総決算として年末に行われるビッグレースで、2011年からは地方競馬で唯一の国際G1競走として実施されている。日本全国からダートグレード戦線の実績馬が集結し、2014年以降は海外馬の参戦