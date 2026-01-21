IFHA（国際競馬統括機関連盟）は、2025年の世界トップ100G1競走を発表し、日本のジャパンカップが、イギリスのチャンピオンステークスと並んで「2025年ロンジンワールドベストレース」を受賞した。日本の競走が世界1位評価を獲得するのは、2023年のジャパンカップに続いて2度目となる。今回のランキングは、10か国37競馬場で行われたG1競走を対象に選出されたもので、1位タイとなったジャパンカップとチャンピオンステークスは