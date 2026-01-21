2006年、2007年のマイルチャンピオンシップ（G1）連覇をはじめG1を5勝し、短距離・マイル路線を代表する名馬として活躍したダイワメジャー（牡25）が、1月20日に亡くなった。現役引退後は北海道勇払郡安平町の社台スタリオンステーションで種牡馬として供用され、2023年の種牡馬引退後も同所で繋養されていた。ダイワメジャーは2001年4月8日生まれの栗毛。父サンデーサイレンス、母スカーレットブーケという名血統で、馬主は大