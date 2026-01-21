【北京＝吉永亜希子】公海の持続可能な利用を目指して１７日に発効した「国連公海等生物多様性協定（ＢＢＮＪ協定）」の事務局設置を巡り、中国政府が南部・福建省アモイへの誘致を国連に申請した。米国のトランプ政権が多くの国際機関から脱退を表明する中、国連での影響力拡大を意識した行動とみられる。ベルギーとチリも立候補しており、設置国は今年中に決まる見通しだ。中国外務省の報道官は２０日の記者会見で、「アモ