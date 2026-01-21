ボートレースまるがめのG3「オールレディース篠崎こころCUP」の5日目はレース開始前から荒天となり、6Rを終えて中止打ち切りとなった。9〜11Rの準優を行わなかったため、4日目予選終了時の得点率1〜6位が優勝戦へと駒を進めた。優勝戦はフレッシュな顔触れ。1号艇の井上遥妃（22＝徳島）、3号艇の米丸乃絵（24＝福岡）、5号艇の武井莉里佳（25＝兵庫）の若手3人が初Vを懸けて挑む。通算7回目の優出で初の1号艇となった井上