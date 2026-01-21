ハンバーガーチェーンの「ロッテリア」が半世紀以上の歴史に幕を下ろします。外食大手のゼンショーホールディングスによりますと、運営するハンバーガーチェーン「ロッテリア」の全店舗を3月めどに閉店し、新ブランド「ゼッテリア」に順次転換します。「ロッテリア」は1972年に1号店がオープンしました。2023年にゼンショーホールディングスが買収した後は、「ゼッテリア」への転換を進めていました。「絶品ビーフバーガー」などの