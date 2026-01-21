フランス政府が、デンマーク自治領・グリーンランドでのNATO（北大西洋条約機構）の軍事演習の実施を求めていることが21日、明らかになりました。グリーンランドをめぐっては、すでにフランス、イギリス、ドイツなど、ヨーロッパの複数の国々がグリーンランドに小規模な部隊を派遣し、軍事演習を行っています。これらの演習はNATOの正式な枠組みではなく、デンマーク主導で行われていて、アメリカは関与していません。フランス政府