サウジアラビアで開催中のサッカーのU-23（23歳以下）アジアカップで決勝に進出した中国の王諐棟（ワン・ユードン）（19）が日本戦への意気込みを語った。中国は20日に行われたベトナムとの準決勝に3-0で勝利。今大会はグループリーグから5試合を唯一無失点で勝ち上がってきた。24日の決勝では、準決勝で韓国に1-0で勝利した日本と対戦する。ベトナム戦でダメ押しの3点目を挙げた王は、試合後のインタビューで「勝利は想定内