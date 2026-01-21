ÄÌ»»434HR¤â½éÇ¯ÅÙ¤ÏÆÀÉ¼Î¨7.3¡ó¡ÄÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎòÂåºÇ¹â¡ÖdWAR¡×¡ÖÄÌ»»ÂÇÎ¨.254¡×¡½¡½¤«¤Ä¤Æ¤ÎÊÆÌîµåÅÂÆ²¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤ÏÅÂÆ²Æþ¤ê¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡ÈÊÉ¡É¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾ï¼±¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÅêÉ¼½éÇ¯ÅÙ¤ÏÆÀÉ¼Î¨¤ï¤º¤«7.3¡ó¤À¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï78.4¡ó¤Þ¤Ç»Ù»ý¤ò¹­¤²¡¢ÂçµÕÅ¾¤Ç±ÉÍÀ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÖÌ¾Áª¼ê¤ÎÅÂÆ²