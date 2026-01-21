福岡県警博多署は21日、福岡市博多区竹下4丁目付近で同日午後3時45分ごろ、下校中の女児らが見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50〜60代、青色帽子、茶色上衣、紺色ズボン着用。