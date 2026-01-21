衆院選に向けて、新潟県庁では立候補予定者への説明会が開かれ、関係機関が選挙運動などにあたっての注意事項を説明しました。 県庁で開かれた立候補予定者説明会には、県内5つの小選挙区から立候補を予定している19の陣営や政党の担当者が出席しました。【県選挙管理委員会五十嵐暁之 書記長補佐】「どうか公職選挙法の規定を遵守していただき、公正な選挙が行われるようお願い申し上げます」説明会では公職選挙法が改正され、