【大相撲初場所十一日目】◇21日◇東京・両国国技館【映像】異彩放つ人気力士の化粧回し（アップあり）幕内の土俵入りで、館内の視線がある一点に釘付けとなった。東方の力士が続々と土俵入りを行う中、最後に入場した大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）の腰元で揺れていたのは、あまりに愛らしい“謎の生物”。このギャップに、視聴者からは「何だこの生物は」「あらかわいい」と多くの反響が寄せられた。土俵入りが終盤に差し掛かり、