フリーアナウンサーの神田愛花（45）が21日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。中学受験時の壮絶エピソードを語った。この日は、「受験勉強を頑張った女VS逃げ回った女」をテーマにトークを展開。神田は中学受験の時に、勉強に熱中するあまり、1週間も風呂に入らなかったと告白。スタジオをザワつかせた。風呂に入らなかった理由について、神田は「面倒くさい」と即答。「時間があったら算数を