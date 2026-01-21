日本歌手協会は昨年１０月１０日に亡くなった歌手・白根一男さん（享年８９）を追悼し、２２日放送のＢＳテレ東「プレイバック日本歌手協会歌謡祭」（後５時５６分）の中で「ありがとう！白根一男さん」と題して、生前の足跡を映像で振り返る。白根さんは高校在学中の１９５２年、テイチクレコードの新人コンテストで１位に。学生服を衣装に、翌５３年、「夜霧の酒場」でレコードデビューした。５５年には市川雷蔵主演の大映