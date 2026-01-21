米３０年固定金利は６．１６％、住宅ローン申請指数は+１４．１％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．１６％と前回の６．１８％から小幅に低下した。住宅ローン申請指数は+１４．１％と前回の＋２８．５％から再び上昇。購入指数は１８４．６から１９４．１に上昇。借り換え指数は１３１３．１から１５８０．８に上昇した。 USD/JPY157.89EUR/USD1.1714EUR/JPY184.95