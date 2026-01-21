ドル円１５７．９０近辺、ユーロドル１．１７２０近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は157.90近辺、ユーロドルは1.1720近辺での推移。足元では再びドル売りの動きが入っている。トランプ米大統領のダボス会議演説が待たれるなかで、相場は方向感に欠ける振幅を繰り返している。 USD/JPY157.91EUR/USD1.1721