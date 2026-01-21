本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 1/21 EUR/USD 1.1550（7.26億ユーロ） 1.1600（5.67億ユーロ） 1.1675（5.32億ユーロ） 1.1690（8.96億ユーロ） 1.1695（8.17億ユーロ） USD/JPY 157.00（12.0億ドル） 158.00（13.0億ドル） 158.50（15.0億ドル） 159.50（5.61億ドル） 160.00（6.18億ドル） GBP/USD 設定なし ユーロドルは1.1690から下方