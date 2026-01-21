12月に京都で行われた「全国高校駅伝」で「2年連続3回目」の優勝を果たした長野東高校の女子駅伝チーム。21日、阿部知事を訪ね喜びを報告しました。阿部知事と武田教育長のもとを訪れたのは長野東高校女子駅伝チームの選手と監督など7人です。12月の「全国高校駅伝」で冬の都大路を駆け抜けた選手たち。長野東は1区から一度も首位を譲らず「1時間6分30秒」の歴代2位のタイムで、「2年連続3回目」の優勝を果たしました