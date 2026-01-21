今年の3歳ダートグレード競走開幕戦「第52回ブルーバードC」（Jpn3）が船橋競馬場で行われ、単勝オッズ1.8倍に支持されたJRAのフィンガー（牡＝田中博）が直線での激しい競り合いを制し、重賞初制覇を飾った。4日の中山2Rで大差逃げ切りを決めて初勝利。そこから中16日、大器がもうタイトルを手にした。今回は逃げる必要はなかった。好位の外を追走。向正面で他馬が一気に動き出したが、戸崎に焦る様子はなかった。「馬のリ