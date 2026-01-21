こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した球状星団「M28（Messier 28）」。いて座の方向、約1万8000光年先にあります。球状星団とは、数万〜数百万個の恒星が重力によって互いに結びつき、球状に集まっている天体のこと。天の川銀河では約150個が見つかっています。色とりどりの星々が密集して輝くその姿には、銀河とはまた違った美しさを感じます。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した球状星団「M28（Messier 28）」