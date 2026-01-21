男性アイドルコーラスグループ「スリーファンキーズ」のリーダーをつとめ、スリーファンキーズ解散後は、実業家に転身し、社長業を務めると共に、テレビ番組の司会や俳優・タレントなどでも活躍した、長沢純さんが、脳出血のため、死去したことが分かりました。８４歳でした。 【写真を見る】【 訃報 】長沢純さん死去８４歳脳出血のため【元・スリーファンキーズ】司会・俳優・タレントなどで活躍所属事務所による