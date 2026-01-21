けさ起きて、“寒い”と思った方も多いのではないでしょうか。強烈な“居座り寒波”が列島を覆っています。日本海側では広い範囲で大雪となっていて、各地、週末まで続く“最長寒波”は今夜からあすにかけて1回目のピークを迎えます。今シーズン“最長寒波”が襲来。東京都心は最低気温1.8℃と寒い一日となりました。40代「かなり寒いので、コートを一番分厚いのにかえました」「実はネックウォーマー入れていて、隙間を埋めて寒さ