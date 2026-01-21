日本サッカー協会(JFA)は21日、2028年のロサンゼルスオリンピックを目指すU-21日本代表が、3月の海外遠征でU-21アルバニア代表、U-21セルビア代表と対戦することが決まったと発表した。2試合ともトルコのアンタルヤで行われる予定だが、現時点で会場やキックオフ時間については調整中となっている。U-21日本代表は現在、サウジアラビアで開催されているAFC U23アジアカップに参戦中。24日の決勝で史上初の2連覇を懸け、中国