私と結婚して▶▶この作品を最初から読む「おねがい。お金あげるから、わたしと結婚して」画家の鹿名田つぐみと、ヌードデッサンモデルの久瀬葉。世間から見れば仲睦まじい新婚夫婦そのものですが、その関係は愛でも恋でもなく、ある条件で結ばれた契約上のものでした。ひとつ屋根の下で過ごす日々の中で、少しずつ心を通わせていくつぐみと葉。しかしつぐみには誰にも言えない過去があり、その「秘密」は、2人の関係を