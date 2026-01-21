アビスパ福岡は21日、アルビレックス新潟からGK藤田和輝(24)が完全移籍で加入すると発表した。22日から宮崎キャンプのトレーニングに合流する予定となっている。新潟県出身の藤田は新潟U-18から2019年にトップチームへ昇格。栃木SCやジェフユナイテッド千葉への期限付き移籍を経験し、昨季は新潟でJ1リーグ戦16試合、ルヴァンカップ1試合に出場した。福岡の公式サイトを通じ、「これまで育てていただいたクラブを離れ、新た