浦和レッズは20日、クラブオンラインショップで「URAWA REDSランドセル」を受注販売すると発表した。価格は8万8000円(税込)。受注期間は2026年1月21日(水)18時から5月17日(日)22時までとなる。浦和のエンブレムが入ったランドセルはブラックをベースとし、アクセントとしてクラブカラーの赤を採用。金具は全てブラックで統一されている。クラブは公式サイトで「本製品は、埼玉県川口市に工房を構える樋口鞄工房の職人が、一