優しくて礼儀正しくて、周囲の評判も悪くない。それなのに、なぜか恋愛になると不安が消えない。一見まじめに見える男性ほど、“遊び慣れているサイン”が見えにくいことってあるはずです。そこで今回は、男性が“遊び人”どうか見極めのヒントとして知っておきたいポイントを紹介します。言葉は多いのに、予定は曖昧なまま気遣いの言葉や褒め言葉はしっかりくれるのに、具体的な約束になると話を濁す。「また連絡するね」「落ち着