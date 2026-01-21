「彼は本気。きっと信じていいはず」--そう思って不倫関係にのめり込んだ私・美咲（仮名／35歳・アパレル勤務）が辿ったのは、想像以上に苦しい結末でした。今回は、７歳年上の既婚男性との“不倫に本気になってしまった”体験を赤裸々にお話しします。「妻とは別れる」という言葉を信じて相手は広告代理店で働くTさん（42歳）。出会ったのは取引先との打ち合わせでした。最初は頼れる上司のような存在でしたが、飲みに誘われるよ