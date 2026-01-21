来週（2026年1月26日〜2月1日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年1月19日〜1月25日｜総合運＆恋愛運TOP３『切り替えていくものがあるでしょう』｜総合運｜★☆☆☆☆「区切り」が見えてきて、これ以上続けても無理だなとか、目的を変更しようと思うものが